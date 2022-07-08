Последствия российской агрессии. Оккупанты нанесли Николаеву ущерб более чем на 633 миллиона гривен — мэр 8 июля, 17:42 Разрушенный дом в Николаеве (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты нанесли Николаеву ущерб более чем на 633 миллиона гривен, заявил мэр Александр Сенкевич.

«Последствия российской агрессии. На сегодняшний день российские оккупанты нанесли Николаеву ущерб более чем на 633 млн гривен», — написал он в Telegram.

По его словам, обстрелами с РСЗО и ракетными ударами частично повреждены или полностью разрушены:

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48 учебных заведений;

42 объекта коммунального хозяйства;

15 заведений культуры;

12 заведений здравоохранения;

девять заведений физической культуры и спорта;

три учреждения социальной защиты;

28 других гражданских объектов ( заведения торговли, аптеки, частные предприятия и т.п.).

Жилищный фонд:

536 частных домов ( 36 из них разрушены до основания);

36 из них разрушены до основания); 409 многоэтажек;

Жертвы среди гражданского населения:

121 человек погиб ( среди них один ребенок);

среди них один ребенок); 535 николаевцев получили ранения разной степени тяжести (с реди них шесть детей).

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