Россияне обстреляли Николаев, разрушив до основания два этажа жилого дома

13 октября, 05:00
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Спасатели ликвидируют последствия атаки Николаева (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Спасатели ликвидируют последствия атаки Николаева (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в ночь на четверг, 13 октября, российские войска вновь ударили по городу.

Российские ракеты попали в жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания.

«После часа ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами. На месте работают спасатели. Вся информация о последствиях — утром», — сообщил Сенкевич.

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https://www.youtube.com/watch?v=jEbSbpQXusg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаев Война в Украине Александр Сенкевич Война России против Украины

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