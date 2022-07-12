Мэр Николаева сообщил о мощных взрывах в городе 12 июля, 04:38 Последствия обстрелов Николаева (Фото:Courtesy of Julie Akimova — news.pn/via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в ночь на вторник, 12 июля, российские войска совершили мощный обстрел города.



Мэр призвал жителей города не покидать укрытия.

«В Николаеве раздаются мощные взрывы! Прошу всех не выходить из укрытий!», — сообщил мэр.

Утром в понедельник, 11 июля, войска РФ выпустили по Николаеву шесть ракет. По предварительным данным, один человек ранен. Информация о количестве пострадавших уточняется.



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