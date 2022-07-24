В Николаеве прогремело пять мощных взрывов — мэр 24 июля, 04:17 Ликвидация последствий обстрелов Николаева (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в ночь на воскресенье, 24 июля, российские войска обстреляли город.

Мэр напомнил, что в городе продолжается воздушная тревога. Сенкевич призвал не публиковать фото и видео последствий удара до появления официальной информации.

«Более 5 мощных взрывов прогремело в Николаеве после объявления воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях», — заявил Сенкевич.

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Россия в субботу, 23 июля, снова обстреляла ракетами спальный район Николаева, попав в жилой дом.

В результате российских обстрелов повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС. Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток.

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