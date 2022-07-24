В Николаеве прогремело пять мощных взрывов — мэр

24 июля, 04:17
Ликвидация последствий обстрелов Николаева (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Ликвидация последствий обстрелов Николаева (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в ночь на воскресенье, 24 июля, российские войска обстреляли город.

Мэр напомнил, что в городе продолжается воздушная тревога. Сенкевич призвал не публиковать фото и видео последствий удара до появления официальной информации.

«Более 5 мощных взрывов прогремело в Николаеве после объявления воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях», — заявил Сенкевич.

Видео дня
Читайте также:
«Новая фаза шизофрении бункерного карлика». Почему россияне с маниакальным упрямством обстреливают Николаев — мэр Александр Сенкевич

Россия в субботу, 23 июля, снова обстреляла ракетами спальный район Николаева, попав в жилой дом.

В результате российских обстрелов повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС. Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток.

https://www.youtube.com/watch?v=mqN8exBvFOs
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Война в Украине Александр Сенкевич Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Империя Путина идет ко дну. Что происходит?

Москва находится в затруднительном экономическом, демографическом, финансовом и военном положении

24 июля, 00:40
Мнения
Без табу: немецкий политолог Штефан Майстер считает, что война в Украине подтолкнула Бундестаг к небывалым ранее шагам — военной помощи другой стране и диверсификации поставщиков энергоресурсов для немецкого рынка (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Германия боится зимы /
Немецкий политолог прогнозирует спад поддержки Украины, третий этап войны и критикует посла Мельника
23 июля, 15:10
Страны
В этом году лидер Китая Си Цзиньпин рассчитывает на переизбрание, но экономические неурядицы создают риски для политической стабильности в стране (Фото:Коллаж НВ)
У господина Си проблемы /
Почему Пекин кидает против банковских вкладчиков танки, и вообще — что происходит с экономикой Китая
23 июля, 07:35
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X