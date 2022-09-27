Россияне дважды за ночь обстреляли Николаев: повреждены жилые дома и магазины 27 сентября, 06:09 Последствия обстрелов Николаева (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что за ночь российские оккупанты дважды мощно обстреляли город.

«Имеем попадание в разных районах города. Сейчас известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности, жилых домов и магазинов, а также сети водопровода», — сообщил Сенкевич.

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Рано утром в понедельник, 26 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву. Ракеты попали по промзоне в окрестностях Николаева.

В результате атаки повреждены окна, крыша и двери в зданиях, частично разрушено складское помещение.

