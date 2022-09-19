В результате ночных обстрелов Николаева повреждено 40 частных домов — мэр 19 сентября, 23:29 Последствия обстрелов Николаева (Фото:SES Ukraine/via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в результате ночных обстрелов города были повреждены не менее 40 частных домов.

«Во всех них повреждена кровля и в общей сложности выбито 106 окон. В некоторых домах также изуродованы входные двери и потолок в помещениях. Также от обстрелов пострадали два многоквартирных дома. В них выбито более 20 окон и повреждена входная дверь», — заявил Сенкевич.

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Он сообщил, что также от взрывной волны вылетели окна в помещении спортивной школы в Николаеве.

В ночь на понедельник, 19 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву. Обошлось без погибших и пострадавших.



Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев и населенные пункты Николаевской области. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, за 200 дней полномасштабной войны РФ против Украины Николаев не обстреливали всего 29 из них.



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