Оккупанты обстреляли Николаев, попав в жилой дом

1 октября, 05:41
Поделиться:
Последствия обстрелов Николаева (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия обстрелов Николаева (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ночью российские оккупанты обстреляли мирный город, попав в жилой дом.

Подробности обстрела Сенкевич обещал сообщить позже.

Читайте также:
«Кровожадные подонки». Зеленский жестко отреагировал на ракетные атаки РФ по Николаеву, Днепру и Запорожью, унесшие жизни украинцев

В результате ракетного обстрела Николаева в ночь на 30 сентября одна из ракет попала по многоэтажному жилому дому. Сообщалось о восьми пострадавших.

Видео дня

Спасатели уточнили, что в результате удара произошло разрушение верхнего этажа десятиэтажного жилого дома. Во всех рядом расположенных зданиях вылетели окна, уничтожено множество балконов.

https://www.youtube.com/embed/huzkq2CT1C4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаев Война в Украине Александр Сенкевич Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X