Оккупанты обстреляли Николаев, попав в жилой дом
Последствия обстрелов Николаева (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ночью российские оккупанты обстреляли мирный город, попав в жилой дом.
Подробности обстрела Сенкевич обещал сообщить позже.
В результате ракетного обстрела Николаева в ночь на 30 сентября одна из ракет попала по многоэтажному жилому дому. Сообщалось о восьми пострадавших.
Спасатели уточнили, что в результате удара произошло разрушение верхнего этажа десятиэтажного жилого дома. Во всех рядом расположенных зданиях вылетели окна, уничтожено множество балконов.