Оккупанты обстреляли Николаев, попав в жилой дом 1 октября, 05:41 Последствия обстрелов Николаева (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ночью российские оккупанты обстреляли мирный город, попав в жилой дом.

Подробности обстрела Сенкевич обещал сообщить позже.

В результате ракетного обстрела Николаева в ночь на 30 сентября одна из ракет попала по многоэтажному жилому дому. Сообщалось о восьми пострадавших.

Видео дня

Спасатели уточнили, что в результате удара произошло разрушение верхнего этажа десятиэтажного жилого дома. Во всех рядом расположенных зданиях вылетели окна, уничтожено множество балконов.

