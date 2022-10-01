Россияне повредили 22 дома, школу и больницу в результате ночных обстрелов Николаева — Сенкевич 1 октября, 23:57 Последствия обстрелов Николаева (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о подробностях ночных обстрелов города, который российские оккупанты атаковали два раза.

После полуночи россияне атаковали Николаев шестью дронами-камикадзе Шахед-136, которые попали в административные и складские здания. Пожар был ликвидирован спасателями ГСЧС, люди не пострадали.



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Также ближе к 4:00 два района города массированно обстреляли ракетами типа С-300. Во время разбора завалов одного из домов спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1993 года рождения.

В другом районе города ранения получили мать с трехмесячным ребенком — их сразу после обстрелов госпитализировали.

Всего повреждения по городу получили 11 многоквартирных домов и 11 частных. Также взрывной волной и обломками повреждены окна в учебном заведении, лечебном заведении и религиозном здании.