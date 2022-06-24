«Никакой эвакуации нет». Ким объяснил рекомендации мэра Николаева покинуть город 24 июня, 14:29 Цей матеріал також доступний українською Ким заявил, что никакой паники нет, ситуация в военном плане не изменилась (Фото:Александр Медведев/НВ)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснил слова мэра Николаева Александра Сенкевича о необходимости покинуть город жителям. По его словам, никакой эвакуации нет, ситуация в военном плане не изменилась.

«Пять звонков, все связаны со срочной эвакуацией из Николаева. Никакой эвакуации нет. Он рекомендует, как обычно, у кого возможность есть выезжать, мы предоставляем автобусы. Ничего не изменилось», — сказал он в своем Telegram.

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Ким подчеркнул, что у ВСУ наоборот есть успехи, и украинские военные его развивают.

«Ситуация такая же, как и предыдущие четыре недели. Никакой паники, ситуация в военном плане не изменилась, поэтому фильтруйте информационное поле», — резюмировал глава ОВА.

24 июня Сенкевич заявил, что рекомендует жителям Николаева, которые хотят остаться в живых, покинуть город.

«Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться живым, неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч», — сказал он.

По словам мэра, ситуация в целом очень плохая, обстрелы происходят каждый день. С начала войны в городе погибли 111 человек, более 500 получили ранения.

Войска РФ обстреливают Николаев ежедневно, нанося ракетные и артиллерийские удары по городу.

22 июня российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Николаеву. По данным главы областной военной администрации Виталия Кима, Россия выпустила по городу семь ракет. Ранения получили три человека, были повреждены многоэтажки и частные предприятия.



В то же время 16 июня руководитель обороны Николаева и Николаевской области генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что наступление россиян на Николаев — это утопия.

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