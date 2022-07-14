Мэр Николаева показал последствия ракетного удара РФ по школам города — фото 14 июля, 12:53 Последствия ракетного удара (Фото:t.me/senkevichonline)

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по двум учебным заведениям Николаева.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенчевич в Telegram.

«Рашисты продолжают обстреливать школы в Николаеве. Сегодня утром они попали в два наших учебных заведения», — написал он.

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По его словам, в одной школе полностью разрушена часть здания, в другой — выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад.

По предварительной информации, сегодня по Николаеву было выпущено девять ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

В четверг, 14 июля, в результате ракетного удара российских оккупантов была разрушена гостиница Николаев в центре города, а также повреждено здание ТРЦ напротив нее.

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