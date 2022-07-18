Уничтожены офисы и автосалон. Мэр Николаева показал последствия ночного массированного обстрела города — фото

18 июля, 12:10
Последствия обстрела Николаева (Фото:t.me/senkevichonline)

Последствия обстрела Николаева (Фото:t.me/senkevichonline)

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал последствия массированного обстрела города, который армия РФ совершила ночью, в понедельник, 18 июля.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что около 03:00, 18 июля, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу.

По его словам, по предварительной информации известно о попадании в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

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t.me/senkevichonline
Фото: t.me/senkevichonline
t.me/senkevichonline
Фото: t.me/senkevichonline
t.me/senkevichonline
Фото: t.me/senkevichonline
t.me/senkevichonline
Фото: t.me/senkevichonline
t.me/senkevichonline
Фото: t.me/senkevichonline

Утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве раздалось не менее 10 мощных взрывов. Российские оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив не менее 10 ракет.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Война России против Украины

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