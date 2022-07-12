«Полностью разрушен один корпус». Мэр Николаева показал, как выглядит школа, в которую попала российская ракета — видео

12 июля, 15:50
Российские оккупанты обстреляли Николаев (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты обстреляли Николаев (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич записал видео с территории школы, в которую во вторник, 12 июля попала российская ракета.

«Записываю это видео с территории школы, куда сегодня утром попала рашистская ракета. Здесь полностью разрушен один корпус, разбиты окна в основном здании и спортивном зале», — сказал он в видео, опубликованном в Facebook.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=1241421216602763

По его словам, уничтожен школьный музей истории Второй мировой войны и памяти воинов-афганцев.

Утром во вторник, 12 июля, войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применялись также кассетные боеприпасы.

Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд у себя в Twitter написала, что в городе прозвучало более 20 взрывов.

Позже стало известно, что ракеты оккупантов попали в два медицинских учреждения и жилые дома. 12 человек получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=rpQ4Au0P0GM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Школа Война России против Украины

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