«Полностью разрушен один корпус». Мэр Николаева показал, как выглядит школа, в которую попала российская ракета — видео 12 июля, 15:50 Российские оккупанты обстреляли Николаев (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич записал видео с территории школы, в которую во вторник, 12 июля попала российская ракета.

«Записываю это видео с территории школы, куда сегодня утром попала рашистская ракета. Здесь полностью разрушен один корпус, разбиты окна в основном здании и спортивном зале», — сказал он в видео, опубликованном в Facebook.

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По его словам, уничтожен школьный музей истории Второй мировой войны и памяти воинов-афганцев.

Утром во вторник, 12 июля, войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применялись также кассетные боеприпасы.

Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд у себя в Twitter написала, что в городе прозвучало более 20 взрывов.

Позже стало известно, что ракеты оккупантов попали в два медицинских учреждения и жилые дома. 12 человек получили ранения.

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