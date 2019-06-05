Сенцов нормально себя чувствует, приступил к работе над вторым фильмом — адвокат Вчера, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Олег Сенцов при встрече не жаловался на здоровье Радио Свобода

Украинский политзаключенный Олег Сенцов не жалуется на состояние здоровья и продолжает заниматься творчеством.

Об этом изданию Крым. Реалии сообщил его адвокат Дмитрий Динзе после посещения в российской колонии в Лабытнанги.

«В принципе, он нормально себя чувствует. Сегодня у него было хорошее настроение. Здоровье тоже в норме, пришел в нормальную физическую форму. Соответственно, по здоровью каких-то жалоб нет», — сказал адвокат.

По словам Динзе, Сенцов в колонии написал роман и рассказы, которые уже отправил издателю для публикации, а также начал работать над вторым фильмом.

Он добавил, что конфликтов между Сенцовым и администрацией колонии нет.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму в 2014 году. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил украинца к 20 годам строгого режима.

В 2018 году он держал протестную голодовку с мая по октябрь, но вынужден был прекратить из-за назначения принудительного питания.