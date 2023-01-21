«Надоело это дер****ое шоу». Американские сенаторы после встречи с Зеленским эмоционально призвали США и Германию передать ВСУ танки 21 января, 04:43 Делегация Сената США на встрече в Офисе президента (Фото:Офис президента)

В пятницу, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтгаузом.

В Офисе президента сообщили, что во время встречи «произошел обмен мнениями о дальнейших шагах, которые могли бы способствовать усилению поддержки нашей страны со стороны Конгресса США».

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В то же время американские сенаторы не скрывали своего возмущения тем, что западные страны до сих пор не начали поставку для ВСУ танков. Особенно эмоционально выразился сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм / Фото: Офис президента

"Чтобы выгнать россиян, украинской армии нужны танки. Я устал от этого дер****ого шоу, которое сопровождается разговорами о том, кто будет их поставлять, и когда их будут поставлять. Путин пытается перерисовать карту Европы силой. Мировой порядок поставлен на чашу весов», — заявил Грэм.

Он подчеркнул, что поддерживает как передачу ВСУ немецких танков Leopard, так и американских Abrams.

«Немцы, отправьте танки Украине, потому что она нуждается в них. В ваших национальных интересах проигрыш Путина в войне против Украины. Администрация Байдена, передайте американские танки, чтобы другие последовали вашему примеру», — заявил Грэм.

В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн, в ходе которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решения о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) считает, что Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление против России на войне.

Инфографика: NV

Газета The Washington Post ранее писала, что Белый дом исключает отправку Украине танков Abrams из-за определенных технических причин: так, они используют газотурбинный двигатель, расходующий топливо с огромной скоростью, и требуют большого опыта технического обслуживания.

