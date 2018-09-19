19 сентября 2018, среда

Сенат США одобрил выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону

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Сенат США одобрил оборонный бюджет
Фото: Tim Evanson via Flickr

Сенат США одобрил оборонный бюджет

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета Пентагона на 2019 года, согласно которому предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на нужды украинской армии.

"Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год, который предусматривает $250 млн. для помощи Украине" - сообщили в Посольстве Украины в США.

Средства будут выделены на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров.

Для вступления в силу закон еще должен быть принят в Конгрессе и подписан президентом США.

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