Сенат Италии признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа 26 июля, 22:03 Голодомор (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

В среду, 26 июля, итальянский Сенат признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Я благодарен Сенату Италии за признание Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чтит миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида», — написал Кулеба.



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В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал решение итальянского Сената в Telegram.



«Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами — это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасных преступлений», — подчеркнул Ермак.

Ермак подчеркнул, что Украина благодарна Италии за мощную и многогранную поддержку в борьбе за будущее страны и восстановление справедливости.

«Победа над российским злом и историческая справедливость — это то, что должно быть», — добавил глава ОП.

После начала полномасштабной войны России против Украины ряд стран признали Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Это, в частности:

Инфографика: NV

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.