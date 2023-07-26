Сенат Италии признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа
Голодомор (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)
В среду, 26 июля, итальянский Сенат признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
«Я благодарен Сенату Италии за признание Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чтит миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида», — написал Кулеба.
В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал решение итальянского Сената в Telegram.
«Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами — это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасных преступлений», — подчеркнул Ермак.
Ермак подчеркнул, что Украина благодарна Италии за мощную и многогранную поддержку в борьбе за будущее страны и восстановление справедливости.
«Победа над российским злом и историческая справедливость — это то, что должно быть», — добавил глава ОП.
После начала полномасштабной войны России против Украины ряд стран признали Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Это, в частности:
- Великобритания,
- Словения,
- Бельгия,
- Ирландия,
- Румыния,
- Молдова,
- Чехия,
- Германия,
- Исландия,
- Франция,
- Болгария,
- Люксембург,
- Хорватия.
15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.