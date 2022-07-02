Финансовую помощь семьям жертв удара РФ по ТЦ в Кременчуге увеличили в два раза — мэр 2 июля, 10:58 По последним данным, жертвами теракта РФ в Кременчуге стали 19 человек (Фото:Kirill Timoshenko/Telegram)

Семья погибших в результате российского ракетного удара по ТЦ Амстор в Кременчуге выплатят по 100 тысяч гривен материальной помощи.

Об этом в субботу, 2 июля, сообщил в Facebook мэр города Виталий Малецкий.

«Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всей кременчугской громады с 50 000 до 100 000 гривен каждой семье погибшего в этой страшной трагедии», — рассказал городской глава.

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Кроме того, местные власти также выделили средства на оплату похорон всех погибших.

Трагедия в Кременчуге произошла 27 июня. По городу было выпущено несколько ракет РФ, одна из которых попала в торговый центр, в котором на тот момент находилось множество мирных жителей.

Согласно последним данным, жертвами этого теракта стали 19 человек, еще более 60 пострадали.

Разбор завалов ТЦ и поиски погибших продолжаются.

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