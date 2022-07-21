«Финансисты держат на особом счету». Могут ли отказать в выплатах семьям военнопленных украинцев

21 июля, 10:16
Семьи военнопленных имеют право на выплаты от государства (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Семьи военнопленных имеют право на выплаты от государства (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Во время войны семьи военнопленных украинцев могут получать финансовую помощь от государства.

Для того, чтобы оформить выплату средств, родственники человека, который попал в плен, обязаны подать соответствующее обращение. Также должен быть издан соответствующий приказ о статусе военнослужащего как пленника. Для этого должно быть доказательство того, что лицо находится в плену.

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«Необходимо не только убедиться, что наш воин в плену, скажем, увидеть его на видео. Нужно в определенном порядке зафиксировать этот факт, — объяснил Резников. — Финансисты Минобороны держат на особом контроле выплаты семьям пленных. В случае необходимости я прошу обращаться в Министерство, мы все вопросы решим».

В связи с необходимостью издания приказа, такие выплаты семьям могут задерживаться.

По вопросам, которые касаются выплат военнослужащим, если вопрос не решается непосредственно с командиром пленного, следует позвонить по горячей линии Департамента финансов Министерства обороны по вопросам денежного довольствия и соцвыплат по номеру 044 271 35 59.

НВ рассказывал, что нужно знать о выплатах родным военнопленных и пропавших без вести, как их оформить и кому могут отказать.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из военнослужащих может не получить законные выплаты за службу на фронте и участие в боевых действиях.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Военные Мобилизация Военное положение Война в Украине Военнопленные Военнослужащий Выплаты

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