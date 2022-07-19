Родители убитого в Украине оккупанта потратили компенсацию на новенькую машину — видео 19 июля, 10:32 Отец оккупанта утверждает, что, купив себе машину, он якобы исполнил мечту сына (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях разгорелась дискуссия по поводу сюжета российской пропаганды о родителях убитого в Украине оккупанта, которые потратили денежную компенсацию за его смерть на новенький автомобиль.

По словам отца военного, тот всегда хотел белую машину, и, купив себе такую, мужчина якобы каким-то образом исполнил мечту сына.

«В память о сыне мы купили новенькую машину», — похвастался он.

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В свою очередь пользователи соцсетей назвали такой размен сына на автомобиль кощунством, а пропагандистский сюжет, призванный продемонстрировать россиянам возможные выгоды от отправки родственников на войну в Украину — циничным.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

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