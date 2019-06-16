Семья политзаключенного Сущенко получила рисунок, отправленный из российской тюрьмы три месяца назад Сегодня, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Юлия Сущенко / Facebook ФСБ арестовала Романа Сущенко в России 30 сентября 2016 Юлия Сущенко / Facebook

Семья украинского политзаключенного, журналиста Укринформа Романа Сущенко получила рисунок, который он им посылал еще в марте.

Об этом сообщила дочь Романа Юлия в Facebook.



«Затерянный» Стамбул таки дошел к нам. Мы уже и не надеялись его увидеть, ведь отец отправил рисунок еще в марте", — написала она.



Юлия отметила, что рисунок ее отец сделал акварелью, карандашом и шариковой ручкой.

30 сентября 2016 сотрудники ФСБ арестовали Романа Сущенко на территории России. Московский городской суд признал украинского журналиста виновным в «шпионаже» и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробин).