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Семья политзаключенного Сущенко получила рисунок, отправленный из российской тюрьмы три месяца назад

Сегодня, 13:51
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Семья политзаключенного Сущенко получила рисунок, отправленный из российской тюрьмы три месяца назад - фото

Юлия Сущенко / Facebook

ФСБ арестовала Романа Сущенко в России 30 сентября 2016

Семья украинского политзаключенного, журналиста Укринформа Романа Сущенко получила рисунок, который он им посылал еще в марте.

Об этом сообщила дочь Романа Юлия в Facebook.

«Затерянный» Стамбул таки дошел к нам. Мы уже и не надеялись его увидеть, ведь отец отправил рисунок еще в марте", — написала она.

Юлия отметила, что рисунок ее отец сделал акварелью, карандашом и шариковой ручкой.

30 сентября 2016 сотрудники ФСБ арестовали Романа Сущенко на территории России. Московский городской суд признал украинского журналиста виновным в «шпионаже» и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробин).

Теги:   Политзаключенные Роман Сущенко Задержание Романа Сущенко в России

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