СБУ разоблачила семью, оказавшуюся агентурной группой ГРУ 22 августа, 15:17 Организаторша группы заверботала в нее своего свекра (Фото:СБУ)

В Запорожской области провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению коллаборантов, собиравших разведданные для российских захватчиков.

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Разоблаченные злоумышленники работали на главное управление генерального штаба РФ (ГРУ) и передавали оккупантам сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на Южном направлении.

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Организатором сети оказалась жительница временно оккупированного Мелитополя, завербованная российской спецслужбой для проведения подрывной деятельности.

Более того, ее муж входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных.

Еще одним членом агентурной группы оказался его отец, который, проживая в Запорожье, должен был отслеживать перемещение украинских войск и снимать стратегически важные объекты.

Полученную от родственника информацию женщина передавала своим кураторам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов города.

За это россияне обещали ей «руководящую должность» в оккупационной администрации, а ее мужа — «перевести с передовой в тыл группировок РФ».

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