СБУ разоблачила семью, оказавшуюся агентурной группой ГРУ

22 августа, 15:17
Организаторша группы заверботала в нее своего свекра (Фото:СБУ)

Организаторша группы заверботала в нее своего свекра (Фото:СБУ)

В Запорожской области провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению коллаборантов, собиравших разведданные для российских захватчиков.

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
В пенитенциарной системе южных регионов Украины разоблачили агентов РФ

Разоблаченные злоумышленники работали на главное управление генерального штаба РФ (ГРУ) и передавали оккупантам сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на Южном направлении.

Видео дня

Организатором сети оказалась жительница временно оккупированного Мелитополя, завербованная российской спецслужбой для проведения подрывной деятельности.

Более того, ее муж входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных.

Еще одним членом агентурной группы оказался его отец, который, проживая в Запорожье, должен был отслеживать перемещение украинских войск и снимать стратегически важные объекты.

Полученную от родственника информацию женщина передавала своим кураторам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов города.

За это россияне обещали ей «руководящую должность» в оккупационной администрации, а ее мужа — «перевести с передовой в тыл группировок РФ».

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/624631522579449/
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Шпионаж Российская агрессия Запорожская область ГРУ Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X