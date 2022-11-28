Элитные особняки на побережье. Семья Богуслаева владеет недвижимостью во Франции на миллионы евро — Схемы 28 ноября, 20:55 Вячеслав Богуслаев (Фото:Facebook/Вячеслав Богуслаев)

Сын бывшего нардепа и президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев является бенефициаром ряда компаний во Франции, на которые зарегистрировано имущество на Лазурном побережье, сообщают Схемы.

В совместном расследовании Схем и проекта Scanner Project говорится, что Александр Богуслаев владеет фирмой SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На эту фирму записана квартира и подвальное помещение в Ницце на Английской набережной стоимостью 850 тысяч евро.

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Еще одна компания SCI BELLE EPOQUE, подконтрольная Александру Богуслаеву, владеет двумя апартаментами на 588 и 622 квадратных метра на бульваре Гюго в Ницце. Стоимость этой недвижимости на момент покупки — €1 миллион 320 тысяч. Кроме этого, в элитном жилом комплексе в муниципалитете Вильнев-Лубе к западу от Ниццы компания Богуслаева-младшего SCI DES ANGES владеет еще двумя квартирами суммарной стоимостью €800 тысяч.

На другую французскую компанию SCI SLAVA, которой Александр Богуслаев владеет вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко, зарегистрирован дом на бульваре Эдуарда VIII в Ницце. Стоимость имения — €1 миллион 620 тысяч.

Журналисты пишут, что общая стоимость обнаруженной недвижимости на момент покупки составила €4 миллиона 590 тысяч (2010−2011 годы). Если учесть, что стоимость недвижимости во Франции за 10 лет официально выросла примерно на 30%, выйдет €5,9 миллиона.

В 2020 году стало известно, что Министерство культурного наследия Италии проверит документы о продаже острова Галлинара у берегов Лигурии Александру Богуслаеву.

В Италии проверят продажу острова сыну эксвладельца Мотор Сич Богуслаеву — поскольку остров с 1989 года имеет статус природного заповедника и может подпадать под ограничение. Итальянские власти считают остров важным для туризма и не хотят, чтобы Богуслаев превратил его в закрытую застройку.

4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу на два месяца. По данным программы Схемы, у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.