СБУ установила личности блогеров, которые публиковали видео работы ПВО во время атаки на Киев. Им грозит восемь лет тюрьмы

17 мая, 10:20
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Киев во время ночного массированного удара России 16 мая (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киев во время ночного массированного удара России 16 мая (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Служба безопасности Украины установила личности шести жителей Киева, которые снимали и незаконно распространяли в соцсетях фото и видео работы противовоздушной обороны во время массированной российской атаки в ночь на 16 мая. Открыли дело.

Об этом сообщила СБУ в среду, 17 мая.

Там заявили, что, фиксируя результаты поражения крылатых и баллистических ракет, фигуранты могли раскрыть местонахождение и специфику работы украинских сил ПВО. Их видео подхватили многочисленные Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них — подконтрольные спецслужбам РФ интернет-ресурсы, пишет СБУ.

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Также киберспециалисты заблокировали работу онлайн камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу ПВО. По данным следствия, они находятся на балансе нескольких коммерческих структур Киева. Отснятые файлы были доступны для широкого круга «пользователей», выложивших видео ночной атаки в общем доступе на YouTube.

«Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины», — подчеркнули в СБУ.

https://www.youtube.com/embed/Mf2CyHX4qq4

Следователи зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины. У фигурантов изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые использовали для распространения запрещенного контента. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

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Россия осуществила очередной массированный удар по Украине в ночью на 16 мая. Силы ПВО сбили все 18 запущенных Россией ракет, среди которых шесть аэробалистических Кинжалов, а также девять беспилотников.

Цели над столицей уничтожили, однако обломки упали как минимум в пяти районах города. Власти назвали восьмуюза май атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Видео ПВО Блогеры Фото

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