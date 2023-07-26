Пленные защитники ЧАЭС не получают медицинскую помощь — Коордштаб 26 июля, 04:53 Встреча Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (Фото:t.me/Koord_shtab)

Родственники нацгвардейцев, которые защищали Чернобыльскую АЭС и попали в плен, рассказали о нечеловеческих условиях их содержания, в частности об отсутствии надлежащей медицинской помощи.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



Во время встречи с семьями пленных на ЧАЭС нацгвардейцев (в/ч 3041), на вопросы близких ответили представители Координационного штаба, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Видео дня

Родные жаловались на условия содержания во вражеском плену защитников ЧАЭС, в частности на плохое питание и непредоставление надлежащей медицинской помощи.

На встрече говорили и о работе МККК в России и на временно захваченных россиянами украинских территориях, а также об ограничениях, которые РФ создает для его деятельности.

Специалист Коордштаба отметил, что работа по организации обмена по принципу «всех на всех» продолжается, хотя ее замедляет российская сторона.