Из Мариуполя бегут семьи оккупантов: советник мэра объяснил причину
Семьи оккупантов бегут из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Семьи российских оккупантов срочно покинули часть побережья во временно оккупированном Мариупольском районе Донецкой области.
Как сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, это связано с недавними взрывами на аэродроме в Крыму.
«Все семьи военных оккупантов после крымского „хлопка“ срочно покинули побережье от села Мелекино до села Белосарайская Коса. При этом у Иващенко (коллаборант и псевдомер Мариуполя Константин Иващенко — ред.) количество охранников возросло от четырех до семи. Страх господствует среди коллаборантов и верхушки мариупольских оккупантов. И это — хорошая новость», — написал он.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что коллаборанты пытаются сбежать из захваченного города, однако их задерживают российские спецслужбы.
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