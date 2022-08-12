Из Мариуполя бегут семьи оккупантов: советник мэра объяснил причину

12 августа, 13:24
Семьи оккупантов бегут из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Семьи оккупантов бегут из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Семьи российских оккупантов срочно покинули часть побережья во временно оккупированном Мариупольском районе Донецкой области.

Как сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, это связано с недавними взрывами на аэродроме в Крыму.

«Все семьи военных оккупантов после крымского „хлопка“ срочно покинули побережье от села Мелекино до села Белосарайская Коса. При этом у Иващенко (коллаборант и псевдомер Мариуполя Константин Иващенко — ред.) количество охранников возросло от четырех до семи. Страх господствует среди коллаборантов и верхушки мариупольских оккупантов. И это — хорошая новость», — написал он.

Видео дня

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что коллаборанты пытаются сбежать из захваченного города, однако их задерживают российские спецслужбы.

https://www.youtube.com/embed/iDW98Ps8URI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Мариуполь Взрыв Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Взрывы под Новофедоровкой распугали последних туристов (Фото:UGC via AP)
Сюжет
Горящие туры в Крым /
Есть ли на оккупированном полуострове туристы и почему сезон уже завершился
12 августа, 08:40
Экономика
Российские собственники теряют контроль над ТРЦ Ocean Plaza (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Сюжет
Раскрыть тайну /
Почему арестовали ТРЦ Ocean Plaza и что его ждет в АРМА — эксклюзив НВ
12 августа, 07:02
Ритейл/Недвижимость
Роберт Таибби: «От вас зависит, каким будет психологический климат ваших отношений» (Фото:4masik/Depositphotos)
Пять простых советов. Как улучшить отношения и избавиться от частых ссор
Роберт Таибби
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X