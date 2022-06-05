Семьи бойцов Азова призывают Красный крест приложить больше усилий для контроля РФ и улучшения условий содержания 5 июня, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие, эвакуированные с завода Азовсталь, прибыли в оккупированную войсками РФ Еленовку (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Семьи военных Азова, эвакуированных с Азовстали, призывают Красный крест и другие международные организации контролировать условия содержания бойцов, а также активнее влиять на РФ для их улучшения.

Об этом сообщила жена командира мариупольского полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина в интервью Украинской правде.

Денис Прокопенко выходил с ней на связь лишь один раз. Некоторым бойцам Азова также удалось связаться с близкими. Они сообщили, что условия содержания удовлетворительные и все ждут обмена.

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«Сейчас я стараюсь со своим коллективом, с Ассоциацией семей Азовстали общаться с Красным крестом, с другими организациями, чтобы они улучшили существующие там условия. Мы знаем, что само СИЗО переполнено и, конечно, некоторых ресурсов, возможно, не хватает. Опять же, еда, вода — все нуждается в улучшении», — отмечает Екатерина.

Она добавила, что семьи украинских военных хотят этот вопрос решить как можно быстрее.

«Чтобы Красный Крест привлек как можно больше своих связей, ресурсов, чтобы улучшить все, что сейчас там у ребят», — говорит жена командира Азова.

По мнению семей азовцев, третья сторона — международные организации, занимающиеся правами человека, военнопленных, которые пытаются следить за соблюдением Женевской конвенции — должна прилагать больше усилий.

«Потому что сейчас мы видим, что недостаточно этих усилий», — подчеркнула Екатерина и добавила, что правозащитники находились рядом с бойцами только в начале эвакуации. Есть ли сейчас представители международных организаций в местах содержания пленных — неизвестно.

«У нас нет отчета от них, нет фотофиксации, видеофиксации от третьей стороны, какие там действительно условия. У нас есть только фото и видеофиксация российской стороны. Учитывая эти видеоматериалы, мы можем понять, что там присутствует только российская сторона. А нам нужна как раз третья независимая сторона, которая покажет настоящие условия», — отметила Екатерина.

Представители международных организаций не предоставляют объяснений, семьи бойцов пытаются наладить с ними связь. Отмечается, что для официального общения и была создана ассоциация семей Азовстали.

Екатерина Прокопенко предположила, что российская сторона ограничивает доступ представителям Красного креста к пленным.

В мая командир Азова Денис Прокопенко сообщил, что высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города. Их эвакуировали с завода Азовсталь на подконтрольную противнику территорию. Президент Зеленский заявил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.

В Международном комитете Красного Креста сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали.



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