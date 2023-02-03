Распространяет фейки и дезинформацию. Прокуратура сообщила о подозрении российскому блогеру-пропагандисту Семену Пегову 3 февраля, 15:06 Семен Пегов (Фото:www.facebook.com/pgo.gov.ua)

Российскому блогеру-пропагандисту Семену Пегову сообщили о подозрении, он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины и оккупацию территорий, сообщил Офис генпрокурора в Facebook в пятницу, 3 февраля.

По данным следствия, он систематически создает пропагандистские материалы на военную тематику для проекта WarGonzo на YouTube и в пророссийском канале в Telegram. В видеоматериалах и других обращениях он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, оккупацию территорий.

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"Также осуществляет глорификацию военнослужащих РФ и членов других незаконных формирований, распространяет фейки и дезинформацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине.

Офис генпрокурора сообщил, что Пегов неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, «рабочие встречи» и брал интервью у главарей террористических организаций «ЛНР/ДНР» и других представителей самопровозглашенной власти.

В Интернете есть материалы о получении подозреваемым государственных наград на самом высоком политико-военном уровне РФ, в том числе лично от диктатора Путина.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора российскому военному блоггеру заочно уведомлено о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глотификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).