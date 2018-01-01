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Семенченко опроверг сообщения о своем задержании в Грузии

Сегодня, 07:30
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Семенченко заявил, что его не задерживали в Грузии

Фото: Семен Семенченко via Facebook

Народный депутат Украины Семен Семенченко заявил, что информация о его задержании в Грузии не соответствует действительности.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал, - фейк. Информация, что я "вылетел из Грузии в неизвестном направлении", - фейк", - отметил Семенченко.

Он добавил, что в связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси сейчас занимается "информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации, которая привела к данной провокации".

Накануне Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в столице Тбилиси шести граждан Украины и одного грузинского гражданина.

По информации МВД, в номерах двух отелей, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты Беретта и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы.

Расследование ведется по пунктам статьи Уголовного кодекса Грузии о "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств". 

При этом советник президента Украины Юрий Бирюков заявлял, что среди задержанных был и нардеп Семенченко, "который в последний момент сбежал".

Теги:   Семен Семенченко Грузия

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