Семенченко опроверг сообщения о своем задержании в Грузии Сегодня, 07:30 154 Цей матеріал також доступний українською Семенченко заявил, что его не задерживали в Грузии Фото: Семен Семенченко via Facebook

Народный депутат Украины Семен Семенченко заявил, что информация о его задержании в Грузии не соответствует действительности.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал, - фейк. Информация, что я "вылетел из Грузии в неизвестном направлении", - фейк", - отметил Семенченко.

Он добавил, что в связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси сейчас занимается "информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации, которая привела к данной провокации".

Накануне Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в столице Тбилиси шести граждан Украины и одного грузинского гражданина.

По информации МВД, в номерах двух отелей, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты Беретта и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы.

Расследование ведется по пунктам статьи Уголовного кодекса Грузии о "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств".

При этом советник президента Украины Юрий Бирюков заявлял, что среди задержанных был и нардеп Семенченко, "который в последний момент сбежал".