Российский пропагандист и «военкор» Семен Пегов получил ранения под Донецком — СМИ 23 октября, 20:40 Под Донецком ранили «военкора» РФ Семена Пегова (Фото:Nexta Live/Telegram)

Недалеко от временно оккупированного Донецка получил ранение известный российский пропагандист, основатель WarGonzo Семен Пегов.

Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале проекта.

Отмечается, что у Пегова ранение в ногу. Его госпитализировали в травматологический центр.

По последним данным канала, пропагандист наступил на мину Лепесток. У него «открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы».

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Как пишет оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live, Пегов наступил на мину.

В марте Youtube-канал пропагандиста был заблокирован, а затем удален за нарушение правил площадки.

Еще в 2020 году Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против кремлевского пропагандиста Семена Пегова.

Он находился в Нагорном Карабахе и ему обвиняли призывы к терроризму и незаконное пересечение азербайджанской границы, в связи с чем ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Семен Пегов — российский журналист, пропагандист и писатель. Он также ведет собственный телеграмм-канал, связываемый с российскими спецслужбами. Пегов неоднократно «светился» на оккупированной территории Украины и называл себя «военкором». Было подтверждено, что сюжеты Пегова были постановочными.