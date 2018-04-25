Семь стран заинтересовались приобретением ракетного комплекса Ольха - СНБО

В первую очередь ракетный комплекс будет взят на вооружение ВСУ

Представители семи стран выразили заинтересованность в приобретении украинского ракетного комплекса Ольха, серийное производство которого начнется до конца 2018 года.

Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны Украины по итогам государственных испытаний нового оружия.

"На испытаниях присутствовали... военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия", - заявили в СНБО.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, несмотря на большую заинтересованность иностранных партнеров, приоритетом остается обеспечение ракетными комплексами Вооруженных сил Украины.

Турчинов добавил, что среди приоритетов национальной ракетной программы - создание для украинской армии новых мощных крылатых и зенитных управляемых ракет.

Напомним, что 25 апреля в Одесской области завершились государственные испытания ракетного комплекса Ольха, разработанного конструкторским бюро Луч. Все этапы государственных испытаний прошли успешно.