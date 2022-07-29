Обстрел остановки в Николаеве: семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии 29 июля, 15:00 В Николаеве после удара оккупантов семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии (Фото:ГСЧС)

В результате утреннего обстрела Николаева в пятницу, 29 июля, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Последствия утренних обстрелов остановки общественного транспорта в Николаеве очень трагичны. Пока известно о 5 погибших. 12 человек с ранениями госпитализированы, семь из них — в тяжелом состоянии, троих оперируют, четверо — в реанимации», — сказал он.

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Мэр отметил, что удар был нанесен из РСЗО, поэтому площадь поражения очень большая.

«Потому много пострадавших. Есть еще и легко раненые, которые после оказания медицинской помощи будут лечиться дома», — добавил Сенкевич.

Ранее Сенкевич сообщил, что войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта.

В результате атаки оккупантов погибли пять человек, еще 13 получили ранения.

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