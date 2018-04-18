Семь погибших в тройном ДТП в Кривом Роге были сотрудниками ArcelorMittal

Семь погибших в тройном ДТП в Кривом Роге были сотрудниками металлургического комбината ArcelorMittal Кривой Рог.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что погибшие были работниками разных специальностей и цехов и разного возраста – с 1960 по 1983 г.р.

Информация о восьмом погибшем еще уточняется.

Кроме того, девять сотрудников меткомбината получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил работников металлургического завода Arcelor-Mittal, произошло 17 апреля в 5:53.

По данным местных СМИ, во время движения маршрутки на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжал легковой автомобиль Mazda, который протаранил общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса.

Жертвами ДТП стали восемь человек, 21 человек пострадал, четверо пострадавших находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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Водителю Mazda сообщили о подозрении.