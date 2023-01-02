В небе над Николаевской областью сбили семь вражеских дронов Shahed 2 января, 10:13 Николаевскую область пытались атаковать семь иранских дронов Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на понедельник, 2 января, российские оккупанты атаковали Николаевскую область иранскими дронами Shahed.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, украинские защитники уничтожили все вражеские цели.

«Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены шесть вражеских дронов Shahed-136, еще один — воинами Национальной гвардии Украины», — написал Ким.

Видео дня

Он добавил, что на территории Николаевской области не фиксировали вражеских обстрелов.

Кроме того, ночью 2 января РФ атаковала иранскими беспилотниками Shahed Киев и Днепропетровскую область.

В столице повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, обломки дрона повредили балконы многоэтажки в Деснянском районе.

Воздушные силы сообщили об уничтожении 39 иранских дронов Shahed-131/136.

Инфографика: НВ