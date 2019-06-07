Семь детей родились за год. Что известно о задержании украинки с 10 детьми в Грузии по подозрению в торговле людьми Сегодня, 18:01 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Кадр видео ТСН Шестеро из детей Юлии и Юрия Сусляков Кадр видео ТСН

25 апреля в Грузии по подозрению в торговле людьми задержали 37-летнюю украинку из Хмельницкого Юлию Сусляк, которая направлялась на неподконтрольную центральным властям территорию Абхазии с 10 детьми. Сейчас женщина до сих пор под арестом, а детей вернули в Украину.



Рассказываем, что об этом известно.

Семь суррогатных матерей и смерть одного из малышей в России

Кроме того, что семья направлялась в Абхазию, подозрения у грузинских властей вызвали еще два факта.

Первый заключается в том, что раньше в семье было 11 детей, но один из них умер на территории России. По данным ТСН, пообщавшейся с бабушкой детей — матерью их отца, — малыш погиб в Подмосковье, где семья снимали дом. По ее словам, малыш поскользнулся во время купания и захлебнулся водой. Грузинская сторона подозревает, что этот ребенок был продан.

Еще один факт, вызвавший подозрения у грузинских властей, заключается в том, что семеро детей были рождены суррогатными матерями в 2017 и 2018 годах.

Члены семьи утверждают, что Юрий и Юлия Сусляк хотели иметь много детей, но после рождения третьего ребенка женщина некоторое время не могла родить. Поэтому пара решила обратиться к услугам суррогатных матерей. В сюжете ТСН говорится, что в результате экстракорпорального оплодотворения сформировалось семь эмбрионов и каждому их них семья решила «дать шанс». В итоге родились все семеро.

Когда суррогатные матери уже вынашивали детей, Юлия Сусляк снова забеременела. Этого ребенка она родила в Маями, он имеет гражданство США. Грузинские власти подозревали, что этого ребенка пара купила.

Эхо Кавказа со ссылкой на адвоката Юлии Сусляк Зураба Тодуа сообщило, что, согласно результатам проведенной по его инициативе генетической экспертизы, Юлия Сусляк является биологической матерью четверых из десяти детей, а Юрий Сусляк — биологическим отцом всех десяти.

Почему Юлия Сусляк везла детей в Абхазию

Юрий Сусляк — застройщик из Хмельницкого. По данным ТСН, он познакомился со своей женой 20 лет назад. Мать Юрия Сусляка живет в райцентре Ярмолинцы Хмельницкой области.

В сюжете говорится, что одновременно с рождением детей у Юрия Сусляка начались «проблемы с бизнесом» и он передал свою долю партнерам.

Адвокат Зураб Тодуа заявил Эху Кавказа, что у мужчины возникли «проблемы с окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко», что и стало причиной переезда семьи в Россию.

В сюжете ТСН говорится, что в прессе Сусляка обвиняли в махинациях и недострое объектов, но уголовных дел против него не открывали.

В России семья прожила около года и нарушила миграционный режим. Из-за этого им надо было покинуть страну. Уехать они решили в Сухуми в Абхазии, где у Юрия Сусляка были связи. Он отправился в Сухуми первым — через Сочи, нарушив таким образом грузинское законодательство об оккупированных территориях.

Юлия Сусляк с детьми ехала в Абхазию законным путем, через Грузию. 8 апреля они прилетели из Москвы в Тбилиси. После этого они поехали в город Зугдиди рядом с границей с Абхазией. Они рассчитывали, что оформят документы на въезд в Абхазию за день-два, но процедура затянулась на 10 дней. Уже на границе со всеми документами на въезд Юлию Сусляк допрашивали девять часов.

«Все это время дети были без мамы в арендованном микроавтобусе», — говорится в сюжете ТСН. На оккупированную территорию их не пустили.

Что произошло с детьми и Юлией Сусляк в Грузии

20 апреля все 10 детей попали в больницу в Кутаиси с признаками пищевого отравления. 25 апреля Юлию Сусляк задержали по подозрению в торговле людьми. Следствие предположило, что она собиралась продать детей в Абхазии. После задержания Сусляк арестовали до 20 июня.

30 мая стало известно, что Юлия Сусляк объявила голодовку. Ее муж заявил, что его жену содержат в невыносимых условиях — к ней подселили психически больную женщину, которая пыталась покончить с собой, а из камеры вынесли все вещи, в том числе постельное белье.

7 июня Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что обратилась к омбудсмену Грузии с просьбой выяснить обстоятельства и проверить условия содержания Юлии Сусляк. «Когда у нас была такая информация, что к ней подселили в камеру психически больного человека, мы непосредственно решили вопрос, чтобы этот психически больной человек был переселен. И сейчас через сообщения в том числе моей коллеги из посольства Украины в Грузии нет никаких жалоб от Юлии Сусляк», — сказала омбудсмен.

Детей после выписки из больницы передали в несколько детских домов семейного типа. Денисова сообщала, что детей разместили в двух приемных семьях — по пять в каждой.

Грузинские власти утверждали, что Юлия Сусляк не обеспечивала детям надлежащего ухода.

Возвращение детей в Украину

28 мая родственники Юлии Сусляк обратились за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Еще 22 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что бабушка детей занимается оформлением права опеки над ними.

5 мая в Грузию прибыла украинская делегация, в которую, в частности, вошли уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба и уполномоченный представителей Ярмолинецькой райгосадминистрации Хмельницкой области. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился привезти детей в Украину на президентском самолете.

В ночь на 7 июня самолет с детьми приземлился в Украине, их передали бабушке и дедушке. Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что дети в тяжелом психическом состоянии и нуждаются в реабилитации. Он добавил, что правоохранители будут выяснять, при каких обстоятельствах они находились с мамой без надлежащего сопровождения.

«Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни у грузинской, ни у украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы по погребению этого ребенка», — отметил Кулеба. По его словам, дети должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными. 7 июня они должны уехать в Хмельницкую область.

НВ