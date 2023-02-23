В Украине будут судить российского оккупанта, пытавшего жителей села Ягодное 23 февраля, 15:18 Подвал школы в селе Ягодное, где российские военные удерживали почти 400 человек, в том числе детей, во время оккупации населенного пункта (Фото:Viacheslav Chaus/Facebook)

Прокуроры Черниговской области направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного, который пытал жителей села Ягодное во время оккупации населенного пункта в марте 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, уголовное производство расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, российский оккупанты ворвались в один из домов местных жителей Ягодного, где проживала семейная пара с малолетним ребенком.

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Угрожая применением оружия, он вместе с другими военными РФ, вывел гражданских во двор для дальнейшей перевозки в подвал местной школы.

После этого на глазах сына и мужа оккупант произвел выстрелы из автомата Калашникова женщине под ноги, имитируя ее расстрел.

«Такими действиями военнослужащий совершил пытки и нанес значительные моральные страдания потерпевшим. Закончив издевательство, другой военный отвел и поместил семью в подвал школы, в котором в качестве „живого щита“ содержалось население села», — добавили в ведомстве.

В марте прошлого года в селе Ягодное российские оккупанты держали в заложниках более 350 местных жителей в бесчеловечных условиях в подвале местной школы.

Люди были вынуждены спать стоя. В результате пыток, издевательств и отсутствия надлежащих условий умерли около десяти человек.

