Поселок во Львовской области решил отказаться от полиэтилена

Поселковый совет Славского Львовской области рекомендовал местным жителям отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.

Как сообщается на сайте Славской общины, решение было принято во время 16 сессии Славского сельсовета в октябре.

"Депутаты призвали население позаботиться о своей планете и рекомендовали заменить полиэтиленовые пакеты бумажными или тканевыми сумками, а также одобрили обращение к Верховной Раде Украины относительно внесенных изменений в законодательство для запрета использования полиэтиленовых пакетов", - говорится в сообщении.

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По данным Министерства экологии и природных ресурсов Украины, нормы о замене полиэтилена в быту будут вводить постепенно.

"Предлагая покупателям альтернативные варианты: биологические полимерные, бумажные пакеты или тканевые многоразовые сумки", - сообщили Радио Свобода в министерстве.

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Ожидается, что в селе проведут информационную кампанию о загрязнении окружающей среды полиэтиленом и о пользе от перехода на экологически чистые материалы.

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