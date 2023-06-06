Село на Харьковщине переименуют в честь Залужного

6 июня, 02:44
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Валерий Залужный (Фото:cripoinfo/Twitter)

Валерий Залужный (Фото:cripoinfo/Twitter)

Народный депутат от партии Слуга народа Виталий Безгин сообщил, что комитет парламента поддержал переименование села Ватутино на Харьковщине.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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«Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одно: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное», — заявил Безгин.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьковская область Декоммунизация в Украине Переименование Валерий Залужный

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