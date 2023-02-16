В Харьковской области просят переименовать село Ватутино в Залужное 16 февраля, 22:04 Ватутино (Фото:Суспільне.Харків)

Харьковский областной совет просит Верховную Раду переименовать село Ватутино Харьковского района в Залужное.

Об этом сообщила депутат Харьковского облсовета Галина Куц в Facebook.

В частности, Харьковский облсовет на пленарном заседании сессии 14 февраля одобрил ходатайство в Раду о переименовании села Ватутино на Залужное.

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Село Ватутино входит в Нововодолажскую громаду в Харьковской области.

Нововодолажский поселковый голова Александр Есин рассказал местному СМИ, что новое название села не связано с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Оно возникло из-за географического расположения села.

«Когда на место будущего населенного пункта, который сейчас носит имя советского военачальника, пришли люди, здесь у реки Ольховатка был большой луг. Поэтому поселились они за лугом, отсюда и вариант нового названия — село Залужное», — заявил он.

О переименовании села, названного в честь советского генерала Ватутина, стало известно из проектов решений Харьковского облсовета.