«Через огород у соседей стоял танк». Выпускницы сгоревшего лицея на Киевщине рассказали NV о жутких неделях оккупации и разрушенной школе 26 июля, 10:28 Диана, выпускница Плосковского лицея, показывает NV разрушенные помещения учебного заведения (Фото:НВ)

В марте 2022 года, наступая на Киев с левого берега Днепра, россияне прорвались в село Плоское в Броварском районе Киевской области. Местный лицей в центре села стал штабом для оккупантов. NV пообщался с его выпускниками.

Захватив Плосковский лицей, оккупанты питались на школьной кухне тем, что осталось от мирной жизни, коридоры превратили в уборную, а танки парковали на задворках образовательного учреждения.

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Меньше чем через неделю оккупации, 25 марта, из-за боев начался пожар, который нанес существенный ущерб лицею. Загорелись танки, огонь перекинулся на крыло лицея, охватив два этажа. Из-за пожара полностью сгорел класс Дианы и Евгении, музей лицея и их любимый спортзал.

Больше об истории девушек-выпускниц смотрите в видео NV и читайте в материале ниже.

Авторы: Елена Жилун и оператор Николай Дюкарев

По словам Дианы, выпускницы Плосковского лицея, в начале 2022 года в большую войну школьникам не верилось. «Конечно, все говорили, что война будет, все ждали 16 февраля. Говорили, что будет, будет. Но мы все равно все смеялись, шутили. Что? Какая война? Ничего не будет! И потом вот это 24 число наступило. Ты просыпаешься от смс, что начались боевые действия, в школу ты не идешь сегодня. Я не понимала, спрашиваю маму, она говорит: сегодня просто не идешь в школу и все», — вспоминает девушка.

Диана, еще одна выпускница, так вспоминает 24 февраля 2022 года: «Утром я проснулась довольно рано, мы живем еще с дедушкой и бабушкой, у дедушки зазвонил телефон. Его почему-то не было утром дома, это где-то было семь утра. Ему звонят и говорят, что началась война, его попросили пойти что-то на работе выключить. Он работает в школе, с газом связано — чтобы все перекрыть. И я такая: ну как может быть война 24 февраля? Мы включаем телевизор, радио — все телеканалы [сообщают], что Киев бомбят, другие города, все вообще было страшно. Ты не знаешь, что делать, всем звонишь. Вещи собирали на всякий случай, чтобы были. И до последнего момента — уже когда орки были под селом, в соседнем, — у нас вещи были наготове, но мы не хотели выезжать. Но дедушка и бабушка нас уговорили, и мы в последний момент, за три дня до того, как орки зашли, мы успели выехать».

Евгения и ее семья из села так и не выехали. «Родители думали, что куда-то нужно выезжать, но не знали куда, за что. Как-то как будто смирились с тем, что вот мы живем так, пока там летают, бахкает. Мы даже не верили в то, что они придут к нам, зачем мы им?» — говорит девушка. Она вспоминает, как в село зашли оккупанты, как она видела их технику и танки и самих российских военных.

«Мы выходим на утро — и видим, что через огород у соседей стоит танк. Мы думали, что это наши, но это были россияне. По соседству почти все выехали, они ходили по тем домам и брали еду. Выходили с такими пакетами, набирали все. Ездили по огороду. У нас была наша конструкция для малины, чтобы подвязывать ее. Но они как-то потянули ее за собой, и весь этот металлолом был по нашему огороду», — рассказывает девушка.

«В один из дней мы были в подвале, и слышим стук, — вспоминает самые жуткие моменты Евгения, — Мой папа выходит, и россиянин говорит: „Сколько вас здесь“? Мы отвечаем: четверо. Была я, мама, папа и старший брат. Они сказали сдать телефоны, мы им сдали. Мы даже не знали, что они будут забирать их. Мы бы могли подготовить какие-то старые телефоны, которые у нас были, но мы не знали. В селе, в центре были такие слухи, и все готовились, но мы не знали. Потом сказали: „Покажите дом“, и папа пошел показывать им то, что в доме нет оружия. Они думали, что оно есть у нас… Это вспоминаешь, и даже не представляешь, как ты это пережил, но как-то было».

Евгения также рассказывает, как ее семья скрывалась в подвале, пока боевые действия по освобождению села не переместились совсем близко. «Ты слышишь взрыв, потом свист, и очень сильный взрыв. Мы решили перебраться в подвал к нашим соседям, у них был крепче. У нас была просто земля, а у них были плиты, был крепче. Ты это пережил, как-то нормально живется, пока не вспоминаешь это все. Страшно пережить это снова…», — не сдерживает слез Евгения.

Диана, которая все же выезжала из села на период оккупации, рассказывает, как много было слухов, что школа полностью сгорела. «Мы еще как вернулись в село через несколько месяцев после оккупации, то возле школы стояли два танка, там были видны остатки. Туда прилетели снаряды — они [оккупанты] прятались возле школы, попало в танк, а в танке были снаряды и они взорвались, сдетонировали. Из-за этого загорелась школа, она начала гореть. Я знаю, что некоторые люди пробовали как-то потушить пламя, но все равно их сил не хватало», — рассказывает Диана.

Она вспоминает, как впервые увидела поврежденную школу, вернувшись в Плоское. «Вышли из автобуса, я смотрю — перед школой дерево, оно такое обгоревшее… Смотрю, какие-то обломки от машин еще были, потому что перед школой машины стояли, горели. И потом я сразу же вечером на прогулку — осмотрелась, смотрю — а оно все такое обгоревшее. Это еще было намного темнее, и тут стоят танки, ты смотришь, как, как? Родное такое место, сердце болит…»

Диана провела журналистов NV по классам разрушенного лицея, в деталях рассказав, что раньше было на месте руин. «Вот здесь раньше находилась мастерская, здесь стояли разные приборы, например, швейные машинки, разные станки. Можно было заниматься. Если пройти и посмотреть сюда, это помещение — это музей. Здесь была большая такая стена, завешанная вся фотографиями из истории школы. Вот там вдоль стены висели разные рубашки, вышиванки, вся стена. Мы еще их помогали развешивать. Разные тумбочки, где лежали и монеты разные, у нас там даже зуб мамонта был. Это все когда-то было историей, можно так сказать, вот здесь даже остались обломки от старых машин для того, чтобы шить. Вот одна, вторая, еще такое деревянное, оно сгорело…» — с сожалением вспоминает выпускница лицея.

Евгения добавляет: «Знаете, эти шутки, чтобы школа сгорела, чтобы не ходили туда, — это было смешно тогда. Но когда ты видишь и знаешь, что еще сгорел такой новенький спортзал, где недавно сделали пол, так ждали все… Также наш класс сгорел, кабинет, где еще недавно поставили новые двери… Все это очень обидно».

Диана рассказывает и об уничтоженном математическом классе: «Мы к нему настолько привыкли, он у нас такой большой, просторный. Это математика, и мы знаем, что это наш класс, мы там делали, что хотели. У нас было очень много цветов, весь стенд — это цветы, разные горшки. Разные фигурки были математические, треугольники разные, круги, параллелепипеды… Оно разных форм — были старые, новые. Они так красиво стояли у нас, постоянно там пылинки протирали… Мы скучаем, потому что мы знали, что это наше родное место, наше гнездышко, мы там привыкли. Там наши парты, наши вещи, наши тумбочки, наши тайники… У нас был шкаф свой, можно так сказать, и хоть иногда у нас там был беспорядок, но все там хранили, это был только наш шкаф».

По словам Евгении, после деоккупации села школьники не понимали, «будет ли школа и как 1 сентября пойдут дети, или не пойдут, куда нас». «Говорили, что нас расселят по другим школам, разбросают, или всех в какую-то одну. И вот как 11 класс, например — кабинет сгорел. Тогда сказали, что школа все-таки будет, и это было очень радостно — то, что остался один год и доучиться в своей школе — это уже очень хорошо», — говорит девушка.

Выпускного у старшеклассников вообще не должно было бы быть, «потому что война и родители так решили», говорит Диана. «Но за последний месяц родители решили: нужно хотя бы что-то минимальное сделать. Мы вообще были не в курсе, что родители согласились на это, но уже выпускные ленты мы себе заказали. Они уже через месяц у нас лежали там…», — рассказывает выпускница.



Евгения до сих пор не верит, что последний год школы, да еще и такой, уже позади: «Когда я была маленькой и смотрела на тех одиннадцатиклассников, которые уже взрослые люди, мечтала уже выпуститься, стать также взрослой. Но вот когда это пришло, как-то ты не чувствуешь себя взрослой — ты ребенок, не знаю. И как-то не осознается, что ты 1 сентября не придешь уже в школу, а тебе придется куда-то ехать, это как-то не укладывается».

Диана, в свою очередь, отмечает: «Не знаю, это будет, наверное, немного грустно, ведь выпускаемся из школы, порог школы уже покидаем. Но такого, вот такого переживания нет. Все равно, мне кажется, мы будем общаться с друзьями, продолжим общение, продолжим списываться. Возможно, не так часто, но у нас будет связь».