«Здесь была переломная битва за Киев». Опубликовано видео из разрушенного села Мощун 6 апреля, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Село Мощун стало местом одной из переломных битв за Киев (Фото:Кадр видео Ihor Lutsenko)

Бывший депутат, а ныне боец 72-й отдельной механизированной бригады Игорь Луценко опубликован видео с панорамной съемкой села Мощун в Киевской области.

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«Здесь была одна из переломных битв за Киев», — отметил Луценко.

Съемка зафиксировала масштабные разрушения в селе.

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Он добавил, что сейчас продолжается фиксация разрушений украинских населенных пунктов с помощью 3D моделирования, что нужно будет для описания преступлений РФ.

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