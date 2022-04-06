«Здесь была переломная битва за Киев». Опубликовано видео из разрушенного села Мощун

6 апреля, 14:28
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Село Мощун стало местом одной из переломных битв за Киев (Фото:Кадр видео Ihor Lutsenko)

Село Мощун стало местом одной из переломных битв за Киев (Фото:Кадр видео Ihor Lutsenko)

Бывший депутат, а ныне боец 72-й отдельной механизированной бригады Игорь Луценко опубликован видео с панорамной съемкой села Мощун в Киевской области.

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«Здесь была одна из переломных битв за Киев», — отметил Луценко.

Съемка зафиксировала масштабные разрушения в селе.

Видео дня

Он добавил, что сейчас продолжается фиксация разрушений украинских населенных пунктов с помощью 3D моделирования, что нужно будет для описания преступлений РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=8bk-eBAwAE0&ab_channel=%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Киевская область Война России против Украины

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