Украинские силы сообщили об освобождении села Макеевка в Луганской области
Украинские защитники вошли в Макеевку (Фото:Генштаб)
Украинские военнослужащие сообщили об освобождении села Макеевка в Сватовском районе Луганской области.
Видео из освобожденного населенного пункта опубликовано на странице 198 батальона территориальной обороны в Facebook.
«ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка — это Украина», — говорится в подписи к ролику.
Село Макеевка находится в 41 километре от Сватово.
2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная. Это может открыть украинской армии путь на Кременную, Сватово, Старобельск и другие города Луганской области.
5 октября он сообщил об освобождении шести населенных пунктов региона, но не указал их названия.
6 октября Гайдай объявил об освобождении населенного пункта Грековка.