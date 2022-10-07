Украинские силы сообщили об освобождении села Макеевка в Луганской области 7 октября, 13:05 Украинские защитники вошли в Макеевку (Фото:Генштаб)

Украинские военнослужащие сообщили об освобождении села Макеевка в Сватовском районе Луганской области.

Видео из освобожденного населенного пункта опубликовано на странице 198 батальона территориальной обороны в Facebook.

«ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка — это Украина», — говорится в подписи к ролику.

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Село Макеевка находится в 41 километре от Сватово.

2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная. Это может открыть украинской армии путь на Кременную, Сватово, Старобельск и другие города Луганской области.

5 октября он сообщил об освобождении шести населенных пунктов региона, но не указал их названия.

6 октября Гайдай объявил об освобождении населенного пункта Грековка.

