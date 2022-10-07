ВСУ освободили село Глушковка в Харьковской области 7 октября, 11:00 Село Глушковка в Харьковской области освободили от оккупантов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские силы освободили село Глушковка в Купянском районе Харьковской области.

Об этом вечером 6 октября сообщил в Telegram начальник штаба спецподразделения KRAKEN Константин Немичев, опубликовав видео из освобожденного населенного пункта.

«Сейчас мы находимся в населенном пункте Глушковка. Здесь в 2019 году мы построили детский патриотический лагерь. Но с приходом „русского мира“ это все разрушилось. Все это мы отстроим, и дальше будем развивать молодежь, и будет все Украина. Слава Украине», — сказал Немичев.

Видео дня

6 октября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что с 21 сентября защитники Украины освободили 93 населенных пункта на Слобожанском направлении и продвинулись вглубь обороны оккупантов на 55 км.

4 октября президент Владимир Зеленский сообщал, что только за неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

