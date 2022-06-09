(Не) малая земля. Как наступление РФ под Изюмом «споткнулось» о село Долгенькое, где ВСУ более месяца держат врага 9 июня, 15:38 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Воронка и последствия российских ударов в селе Долгенькое, Харьковская область (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

7 июня компания Maxar Technologies опубликовала новую серию спутниковых снимков, демонстрирующих последствия самых тяжелых боев в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Одними из самых заметных в этой серии снимков были фотографии из окрестностей села Долгенькое Харьковской области. На одной из них сотни воронок от артиллерийских ударов РФ испещряют украинские поля, на другой — огромная воронка диаметром 40 м, вероятно от авиабомбы, и разрушенные постройки в селе.

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«Опубликованные в СМИ фотографии Maxar Technologies на весь мир продемонстрировали интенсивность боевых действий, когда земля усеяна воронками от снарядов. Там продолжаются тяжелые бои, у россиян много техники и артиллерии», — прокомментировал эти фотографии глава Офиса президента Андрей Ермак, подчеркнув необходимость наращивания поставок оружия в Украину.

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Последствия артиллерийских обстрелов РФ в районе села Долгенькое / Инфографика: Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Воронка диаметром 40 м и разрушения в селе Долгенькое, Харьковская область / Инфографика: Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Территории в районе Долгенького неслучайно стали ошеломляющей иллюстрацией интенсивности боев на самых горячих участках фронта в Украине. Этот населенный пункт на слуху уже многие недели, поскольку благодаря упорной обороне украинских сил здесь удается сдерживать подразделения изюмской группировки армии РФ — одной из самых мощных, которую оккупанты сконцентрировали ради битвы за Донбасс еще в апреле.

НВ рассказывает, что известно о ситуации в районе Долгенького и боях за это село.

Долгая дорога к Долгенькому: как российские войска более месяца пытаются взять село, которое в апреле объявили захваченным

За последние двое суток российские войска возобновили попытки наступать в направлении от захваченного ими Изюма Харьковской области, констатировало в своей новой сводке 9 июня Минобороны Великобритании, которое ежедневно публикует оценку ситуации на фронтах в Украине по данным британской разведки.

«Продвижение России [на юг] на Изюмском направлении застопорилось с апреля, после того как украинские войска умело использовали местность, чтобы замедлить продвижение российских сил», — напомнили британские аналитики.

Одной из самых неприступных и самых горячих точек на этом пути российской армии в направлении Славянска стало село Долгенькое (Довгеньке). Населенный пункт на границе Харьковской и Донецкой областей, где до вторжения жили около 850 человек, оккупанты пытаются взять больше месяца.

По состоянию на утро 9 июня в районе Долгенького все еще шли бои: «Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного [Славянский район Донецкой области] и Долгенького, боевые действия продолжаются», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Долгенькое и Славянск на карте боевых действий от Института изучения войны / Инфографика: ISW

Как свидетельствует один из перехватов СБУ, российские военачальники доложили командованию о взятии этого села еще в апреле, поскольку населенный пункт, очевидно, имеет для них важное значение.

«Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берем, на комдива [командира дивизии] две, вот три „уголовки“ [уголовных дела] сейчас висит, его сажают. И все! А смысл в том, что Долгенькое еще три недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем», — рассказал один из оккупантов своей матери в конце мая (перехват был обнародован 26 мая).

Однако взять село под полный контроль россиянам пока не удалось. В последние недели Долгенькое ежедневно фигурирует в сводках Генштаба, неоднократно — с формулировками «была попытка штурма, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции» (как сообщалось, например 1 июня или 6 июня).

«Украинские военные ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Долгенькое», — резюмировал Генштаб вечером 8 июня.

Пленный российский пулеметчик Денис Вотинов, который попал в руки военнослужащих ВСУ еще в начале мая, рассказал, что уже на тот момент в боях за Долгенькое оккупанты не жалели даже своих. По словам Вотинова, который воевал в Украине со 2 апреля в составе 59-го танкового полка армии РФ, а позже был прикомандирован к 488-му мотострелковому полку, в Долгенькое он зашел вместе с 70 другими российскими солдатами. Им якобы приказали взять одну улицу, «продержаться» два дня, а затем обещали вывести.

«В этот же день рота погибла, командир роты погиб, нас осталось три человека. Сказали, что за нами вернутся, а в итоге ночью начался обстрел [с российской стороны]. Наши обстреливали это село. Они знали, что там остались раненые, и нас потом уже выводили Вооруженные силы Украины, прикрывали раненых — тех, кто передвигаться не мог», — рассказал пленный.

Тщетные попытки россиян взять село особо отметил в недавнем интервью Радио НВ израильский военный аналитик Игаль Левин, офицер армии обороны Израиля. Именно его он привел в пример, аргументируя свою уверенность в неспособности РФ взять весь Донбасс. «Село Долгенькое, про которое много упоминалось, постоянно переходило из рук в руки. То есть они сконцентрировав огромную группировку, не могут взять село, — констатировал Левин. — Мы говорим о фронте в тысячи километров, мы говорим о десятках тысяч людей, а суммарно — это сотни тысяч и слышим постоянно в СМИ, что неделями идет война за какое-то одно село. Какие можно дать оценки армии, которая неделями дерется за село — не городок, не поселок, а именно село?»

Он также подчеркнул, что российское наступление на Изюмском направлении в целом продвигается значительно медленнее, чем многие ожидали изначально. «Изюм превратился в инфоповод — месяц или больше мы говорим постоянно об Изюме. [Россияне] не отошли ни от города, ни от изюмских лесов, то есть не смогли выдвинуться к Славянску — завязли, застряли, забуксовали», — отметил Левин.

«Усилия россиян в этом районе, вероятно, направлены на то, чтобы объединить наступление к юго-востоку от Изюма с российскими операциями к северо-западу от Лимана, чтобы оба направления сошлись к Славянску. Однако маловероятно, что российские силы смогут добиться заметного продвижения на этом фронте, поскольку войска РФ продолжают отдавать приоритет Северодонецку ценой других направлений [наступления]», — обобщил ситуацию 5 июня американский Институт изучения войны.

«Мы должны сражаться и победить»: что рассказывают украинские военные о боях за Долгенькое

8 июня американская газета The New York Times опубликовала репортаж о том, какие испытания приходится выдерживать военным ВСУ, обороняя самые горячие участки фронта, в том числе — село Долгенькое. Издание поговорило с несколькими защитниками, которые «еще на прошлой неделе» находились в окопах в районе этого населенного пункта.

Представление о том, какую мощь обрушивает армия оккупантов на украинских защитников, дает рассказ 48-летнего заместителя командира одного из подразделений ВСУ с позывным «Самара», который прошел уже пять ротаций на передовой и также оборонял Долгенькое. «Последние 48 часов у нас не было ни минуты тишины», — рассказывает он о непрекращающихся обстрелах из танков, минометов и ударах кассетными снарядами.

Он рассказал об одном из эпизодов, когда российский танк в течение пяти часов вел огонь по украинским позициям, после чего российская пехота пошла на пеший штурм.

По словам «Самары», украинским снайперам удалось остановить продвижение пехоты, другим военным ВСУ — заложить мину на пути танка, однако защитники в окопах были вынуждены пережидать огонь.

«Когда стреляет танк, приходится прятаться, — рассказывает он. — Это непростая ситуация». Он показал журналистам свою жестяную чашку, пробитую несколькими осколками, которую случайно оставил вне окопа. «Не стал поднимать голову, чтобы посмотреть, что с ней произошло», — улыбнулся военный.

Оборонявший Долгенькое «Самара» рассказал, что «вахты» украинских военных «на нуле» длятся по 72 часа, во время которых никто не спит. По его словам, военнослужащие испробовали разные варианты таких «ротаций» и пришли к выводу, что три дня — предел, который защитники проводят на передовой, прежде чем их сменят.

Еще один украинский защитник, 40-летний Вадим Мельник (доктор экономических наук и преподаватель одного из киевских университетов), рассказал, что российская армия пытается подавить силы ВСУ на этих позициях всей своей огневой мощью. По его словам, в ход идут реактивные системы залпового огня, танки, крупнокалиберные орудия. «Они использовали все, что у них было», — говорит он, добавляя, что был свидетелем применения фосфорных бомб. Другие военные рассказали NYT об авиаударах, которые регулярно наносит российская авиация.

Однако бойцы, пережившие подобные атаки в районе Долгенького, заявили журналистам о своей решимости продолжать бои. По словам Мельника, в его подразделении никто не намерен покидать строй.

«Все остались до конца ротации», — рассказывает военнослужащий, в подразделении которого служат 19−20-летние юноши и мужчины в возрасте за 50, включая бывшего заключенного и защитников с докторскими степенями. «Это такой сумасшедший микс, но все чувствуют одно и то же: мы должны быть там, мы должны сражаться и мы должны победить». Мельник говорит, что осознает потери, но напоминает, что их несет и российская армия. «Если хочешь победить, ты должен сражаться, — резюмирует он. — У нас нет другого пути».

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