«Оккупанты убегали, бросая технику». В Харьковской области освободили село Дибровное 5 августа, 09:13 Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр показали видео из освобожденного села Дибровное (Фото:Кадр видео 93-я ОМБр Холодный Яр)

В Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр вытеснили оккупантов из села Дибровное под Изюмом. Убегая, противник бросил технику.

Видео из освобожденного села опубликовано на странице бригады в Facebook.

«Бригада оттеснила врага за село Дибровное и передвинула линию фронта. Отрезанные от снабжения, оккупанты убегали, бросая технику. Правда, перед уходом обильно заминировали село противопехотными и противотанковыми минами», — говорится в подписи к видео.

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Бойцы засняли последствия боевых действий — разбитые жилые дома и брошенную оккупантами технику.

«Как освободили? Та вытеснили просто. Им уже не осталось путей подвоза, нарушена вся логистика, люди… те создания, которые там были, поняли, что им перекрыли кислород в селе, им нечем подвезти провизию, боеприпасы, эвакуация раненых затрудняется, и они „героически“ отступили», — рассказывает офицер 93-й бригады Александр.

Накануне в Генштабе сообщили об освобождении сел Мазановка и Дмитровка в Донецкой области.

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