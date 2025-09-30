Украина эвакуировала из Газы почти 50 своих граждан, среди которых 16 детей

Украина эвакуировала из сектора Газа 48 своих граждан, среди которых 14 женщин, 16 детей и девять палестинцев, которые являются членами украинских семей. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник, 30 сентября.

Он отметил, что эвакуация проводилась на территории активных боевых действий, в результате которых два человека, 26-летний украинец и 58-летний палестинец, получили ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

По словам Сибиги, эвакуационный рейс уже прибыл в столицу Молдовы Кишинев, откуда группа отправится в Украину.

«Спасибо всем, кто помог в проведении этой операции. Особенно благодарны Израилю, Иордании и Молдове за помощь с логистикой, транзитом и денежным обеспечением», — добавил министр.

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и примерно 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру, из-за чего часть гражданского населения была вынуждена переселиться на юг. В Израиле подчеркнули, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

28 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение о завершении войны в секторе Газа получило "очень хорошую реакцию". Он также выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Американский лидер также заявил, что Израиль получит «полную поддержку» Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в Газе.