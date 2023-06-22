«Студенты — не мишень для ректоров»: в Минздраве отреагировали на сексистские заявления ректора Львовского медуниверситета 22 июня, 10:13 Львовский национальный медицинский университет (Фото:Wikipedia)

Министерство здравоохранения Украины заявило о недопустимости высказываний, которые позволил себе руководитель медицинского университета Львова Борис Зименковский



Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что осуждают любые проявления сексизма и предвзятого отношения к студентам, а также сообщили, что все причастные к такой позорной ситуации, понесут ответственность. Также в Минздраве принесли извинения студентам, которые стали участниками этой, как отметили в ведомстве, позорной ситуации.

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В министерстве уже создана комиссия, которая даст оценку высказываниям ректора и членов приемной комиссии этого учреждения высшего образования. Также особым предметом расследования ведомства станет бездействие представителя Минздрава, который присутствовал на заседании с помощью видеосвязи, но «никоим образом не отреагировал на недопустимое поведение приемной комиссии университета».

«Студенты, наши будущие медики, которые в войну продолжили обучение и планируют строить свою карьеру в Украине, ни в коем случае не должны становиться мишенями для словесного насилия», — подчеркивается в сообщении Минздрава.

В ведомстве напомнили, что «проявления сексизма, словесное насилие, предвзятое отношение или оскорбления в сторону студентов — это позор для учреждения высшего образования и его руководства». Также в Минздраве пообещали, что вскоре будут приняты соответствующие кадровые решения и рассмотрят многочисленные жалобы студентов этого учреждения высшего образования относительно процедуры распределения в интернатуре.

Скандал вокруг Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого разгорелся несколько дней назад. Студенты и врачи начали сообщать о сексистских и дискриминационных высказываниях ректора ЛНМУ Бориса Зименковского и членов приемной комиссии, а также о непрозрачной процедуре приема в интернатуру, на которую уже неоднократно жаловались выпускники и врачи.