Так что с либидо? Как год войны повлиял на сексуальную жизнь украинцев — интервью с сексологом 29 марта, 20:00 Эксклюзив NV Год в условиях турбулентности негативно повлиял на интимную жизнь украинцев (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Психолог-сексолог Татьяна Славина — о проблемах в сексуальной жизни соотечественников во время войны и способах их решения.

Регулярные обстрелы, вынужденная эвакуация, тревожные новости и в результате — постоянный стресс самым негативном образом сказались на качестве отношений украинских пар, в том числе и сексуальных.

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NV поговорил с психологом и сексологом Татьяной Славиной о том, с какими проблемами в постели сталкиваются сейчас соотечественники и как их можно решить.

— Как год войны повлиял на сексуальную жизнь украинцев — c какими проблемами чаще всего обращаются, и кто нуждается в консультации больше?