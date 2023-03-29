Так что с либидо? Как год войны повлиял на сексуальную жизнь украинцев — интервью с сексологом

29 марта, 20:00
Эксклюзив NV
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Год в условиях турбулентности негативно повлиял на интимную жизнь украинцев (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Год в условиях турбулентности негативно повлиял на интимную жизнь украинцев (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Автор: Ирина Крикуненко

Психолог-сексолог Татьяна Славина — о проблемах в сексуальной жизни соотечественников во время войны и способах их решения.

Регулярные обстрелы, вынужденная эвакуация, тревожные новости и в результате — постоянный стресс самым негативном образом сказались на качестве отношений украинских пар, в том числе и сексуальных.

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NV поговорил с психологом и сексологом Татьяной Славиной о том, с какими проблемами в постели сталкиваются сейчас соотечественники и как их можно решить.

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— Как год войны повлиял на сексуальную жизнь украинцев — c какими проблемами чаще всего обращаются, и кто нуждается в консультации больше?

Теги:   Эвакуация Обстрел Стресс Секс Отношения Сексуальная жизнь Либидо Семейные проблемы Война России против Украины

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