Секс, ВИЧ и Иван Дорн. Восемь фактов о ВИЧ-инфекции, которые должна знать молодежь 22 июня, 09:44 2689 Цей матеріал також доступний українською Арина Бачинская / Василина Борисюк Иван Дорн рассказал, что регулярно сдает все необходимые анализы у своего лечащего врача Арина Бачинская / Василина Борисюк

Почему важно тестироваться на ВИЧ, кто может заразиться вирусом и что делать, если ты «позитивный», рассказывают Иван Дорн и проект Teenergizer.

Молодежный проект Teenergizer проводит неформальные мероприятия, цель которых — повысить уровень сексуального образования среди молодежи и рассказать о том, что такое ВИЧ/СПИД.



Свои мероприятия называют креативно — ВИЧиринки, таким образом подчеркивая тусовочный формат дружественных посиделок, и приглашают на дискуссии гостей. На третьей по счету киевской ВИЧиринке таким гостем стал артист Иван Дорн.

Репортер НВ Саша Горчинская послушала дискуссию с Дорном на ВИЧиринке и записала восемь важных тезисов о ВИЧ/СПИДе, которые должна знать молодежь.

1 Пройти тестирование на ВИЧ можно бесплатно в анонимном кабинете, специальном центре или у семейного врача. Весь процесс займет всего 15 минут.

Специалист возьмет кровь из вашего пальца, капнет ее на тест, затем добавит раствор — проявитель. Дальше тест работает по тому же принципу, что и тест на беременность: нужно следить за количеством полосок. Если одна — результат негативный, то есть, у вас нет ВИЧ-инфекции. Если две — значит, есть.

ВИЧ не передается через предметы быта, воздушно-капельным путем и через объятия

Тест стоит проходить регулярно, желательно — раз в три месяца.



«Я тестировался на ВИЧ несколько раз в жизни. Когда делал это впервые, очень нервничал. Тогда разочаровался в человеке, с которым был вместе, и засомневался в честности», — признается Иван Дорн.

Сейчас артист говорит, что состоит в длительных отношениях с одной партнершей. Однако его врач все равно настаивает на регулярной сдаче всех анализов, в том числе, на ВИЧ, чтобы контролировать состояние организма.

2 Что делать, если экспресс-тест показал ВИЧ? Для начала, пойти сдать еще один анализ — у врача. Иногда случается, что результат может быть ложнопозитивным.

Если второй тест подтвердил ВИЧ, нужно начинать лечение. В Украине каждый человек с ВИЧ получает антиретровирусную терапию бесплатно. Ее нужно принимать дважды в день, рассказывает активистка, член команды Teenergizer Яна Панфилова, которая живет с ВИЧ с рождения.

Иван Дорн стал гостем третьей по счету ВИЧеринки в Киеве. / Фото: Арина Бачинская / Василина Борисюк

«Если принимать таблетки регулярно, то в какой-то момент ты даже забываешь, что у тебя ВИЧ», — объясняет она.

О том, как правильно принимать терапию, какими могут быть побочные эффекты и чего нельзя делать людям с ВИЧ, вам расскажет ваш лечащий врач.

3 ВИЧ передается через кровь, половым путем и от матери к ребенку. Поэтому во время секса важно пользоваться презервативами.

«Доверяй, но проверяй» — поговорка, которая должна стать вашим девизом при выборе сексуального партнера.

ВИЧ и СПИД — это не одно и то же

«Даже если вы долгое время вместе и в какой-то момент вдруг решаете, что готовы отказаться от использования презервативов, сперва подумайте. Ведь ваш партнер, которому вы так доверяете, и сам может не знать о своем статусе. Вы думаете, что он здоров, он думает, что здоров, а на самом деле он даже никогда не тестировался. Вопрос в том, доверяет ли он сам себе», — рассуждает Дорн.



ВИЧ не передается через предметы быта, воздушно-капельным путем и через объятия. А если принимать терапию регулярно, то ВИЧ-позитивная женщина даже способна родить здорового ребенка.

4 ВИЧ — это не очевидно. Люди с ВИЧ выглядят точно так же, как и люди без ВИЧ. Явных признаков, которые бы четко указывали на наличие инфекции, нет. Многие живут так годами, не подозревая, что у них ВИЧ. Серьезные осложнения наступают только у тех, кто запустил себя и болеет очень долго.

Поэтому не думайте, что человека с ВИЧ «будет заметно».

5 ВИЧ и СПИД — это не одно и то же. ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека, то есть, вирус, который мутирует в организме и ослабляет его, подвергая различным заболеваниям и осложнениям. СПИД — это конечная стадия, которая наступает в результате осложнений от ВИЧ.

Одно из самых популярных заблуждений, будто бы диагноз ВИЧ — это скорейшая смерть. На самом деле, от самого ВИЧ не умирают. Умирают от осложнений, которые он провоцирует. Например, от простуды.

На самом деле, от самого ВИЧ не умирают. Умирают от осложнений, которые он провоцирует

Обычный человек может болеть простудой пару недель, после чего выздоравливает благодаря стандартному набору таблеток или, в крайнем случае, антибиотикам. У ВИЧ-позитивного же человека шансы, что обычная простуда перерастет в пневмонию, гораздо выше. Если не заниматься лечением и не принимать терапию, пневмония может стать причиной смерти.

6 В мире существует целое движение под названием «ВИЧ-диссиденты». Его адепты отрицают существование ВИЧ/СПИДа и считают все это выдумкой, заговором фармкомпаний с целью выкачать из людей как можно больше денег.

Не стоит верить этому. Не начиная лечение вовремя, вы лишь обрекаете себя на медленную и мучительную смерть. Ослабленный организм не будет получать поддержки, вы станете больше подвержены сопутствующим заболеваниям.

На ВИЧеринке все желающие могут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ прямо в специальном автомобиле. / Фото: Арина Бачинская / Василина Борисюк

Да и терапия, как мы уже писали, бесплатная, поэтому насчет теории о «выкачке денег» стоит хорошо подумать.

7 Чтобы снизить уровень распространения ВИЧ среди подростков, нужно ввести уроки сексуального образования в школах. Если уже в школе на специальных уроках подросткам будут рассказывать о способах контрацепции, объяснять о путях передачи ВИЧ и расскажут, как правильно надевать презерватив, чтобы он не порвался, риск нежелательных ранних беременностей существенно снижается.

«У меня в школе не было сексуального образования. А в юном возрасте моим образованием занималась женщина [партнерша], она была старше меня и знала больше», — вспоминает Дорн.

Люди с ВИЧ выглядят точно так же, как и люди без ВИЧ

Он признается, что его родители не обсуждали с ним вопросы, касающиеся секса, однако со своими собственными детьми он готов говорить об этом, когда придет время.

8 Не бойтесь просить о поддержке, если вам это нужно. Проект Teenergizer, например, предлагает формат бесплатных онлайн-консультаций на своем сайте. Важный нюанс: это консультации, которые проходят на равных.

То есть, вашим собеседником будет не консервативный взрослый, которому страшно раскрыться. А такой же молодой человек или девушка, как и вы сами. Они с радостью поделятся собственным опытом, расскажут, к кому обратиться и, возможно, станут вам надежными друзьями.

