Дофамин, который получают на войне. Психолог — об обострении инстинкта размножения в критической ситуации и способах избежать развода 9 марта, 20:15 Эксклюзив NV Психологи уверяют: свадебный бум — ответная реакция на вызовы реальности, она типична для пар на всех войнах и в любых стрессовых обстоятельствах (Фото:REUTERS/Serhii Hudak)

Как сильно мобилизация, жизнь в эвакуации и борьба за выживание повлияли на личные отношения и чувства украинцев рассказывает основательница Психологического центра ALTERA Ольга Королик

В 2022-м военном году украинцы заключали браки на 40% охотнее, чем в мирном 2021-м, а разводились на 4% реже — таковы данные сервиса мониторинга открытых реестров Опендатабот. Однако социологи и психологи предупреждают: официальная статистика едва ли отображает реальное положение вещей, так как из-за призыва в ряды ЗСУ, эвакуации и миграции тысячи украинских семей переживают разлуку, испытывают множество проблем в отношениях и находятся на грани развода.

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