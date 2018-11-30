30 ноября 2018, пятница

Секс-скандал с участием студентки и чиновника МВД: политтехнолога Петрова взяли под домашний арест

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Владимира Петрова взяли под домашний арест
Фото: Денис Фетісов via Facebook

Владимира Петрова взяли под домашний арест

В пятницу, 30 ноября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения политтехнологу Владимиру Петрову по делу о якобы домогательствах чиновника Национальной полиции Александра Варченко к студентке.

Как сообщил адвокат Денис Фетисов, Петрова отправили под круглосуточный домашний арест.

Ранее суд арестовал на два месяца с правом внесения залога в размере 3 млн грн второго фигуранта дела -  блогера Александра Барабошко.

Политтехнологу сообщили о подозрении в нарушении ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Блогеру сообщили о подозрении в нарушении ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК Украины.

Оба фигуранта дела были задержаны 29 ноября.

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Напомним, что в соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказалась фигура высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов – Александра Варченко, заместителя главы департамента защиты экономики Нацполиции.

Студентка одного из киевских вузов Наталья Бурейко обвинила его в домогательствах, однако буквально через сутки отказалась от обвинений и принесла ему извинения. Сам чиновник считает произошедшее преднамеренной провокацией, жертвой которой стал как он лично, так и девушка.

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